L’intervento a La Maddalena.

Nell’ambito dei recenti lavori di protezione e ripristino del sistema dunale a La Maddalena, un intervento effettuato a Bassa Trinita è stato oggetto di critiche e foto pubblicate online. Dopo un sopralluogo, il direttore del Parco, Giulio Plastina, ha confermato che è stato utilizzato un piccolo mezzo meccanico non autorizzato.

Il piano dei lavori, che include la rimozione manuale del Carpobrotus acinaciformis, una pianta invasiva minacciosa per la biodiversità locale, prevede l’utilizzo di metodi mirati e rispettosi dell’ambiente.

In risposta all’accaduto, l’Ente ha contattato immediatamente l’impresa responsabile, che ha interrotto l’uso del mezzo meccanico, riprendendo le operazioni nel rispetto del piano della sicurezza. Il Parco assicura che continuerà a monitorare la situazione per evitare ripetizioni simili in futuro. L’intervento per la tutela del sistema dunale include anche la cancellazione di un breve tratto stradale asfaltato, mirando a ripristinare la continuità tra due zone dunali.

