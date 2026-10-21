Vaccini antinfluenzali e anti Covid, la Asl Gallura apre la campagna

Le vaccinazioni antinfluenzali della Asl Gallura.

Prenderà il via lunedì 26 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 in Gallura. Il servizio, organizzato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Area Medica della Asl Gallura, sarà disponibile nei centri vaccinali di Olbia e Tempio Pausania, con modalità di accesso differenti a seconda della sede. La vaccinazione contro l’influenza potrà essere effettuata anche in concomitanza con una delle altre vaccinazioni previste: anti Herpes Zoster, anti Pneumococco oppure anti Covid-19.

Vaccinazioni su prenotazione a Olbia.

A Olbia gli utenti potranno rivolgersi al centro vaccinale della Casa di Comunità, situato nell’ex ospedale San Giovanni di Dio, in viale Aldo Moro, con accesso da via Borromini, al piano terra. Per ricevere la somministrazione sarà necessario prenotare attraverso gli sportelli territoriali del Centro unico di prenotazione (Cup) oppure contattare, da telefono fisso, il call center regionale al numero 1533.

Accesso diretto per l’antinfluenzale a Tempio Pausania.

A Tempio Pausania il servizio sarà invece attivo nel Centro Vaccinale della Casa di Comunità di via Demartis. Per la vaccinazione antinfluenzale non sarà necessario fissare un appuntamento: sarà possibile presentarsi direttamente nella struttura il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8:30 alle 11. Per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 sarà invece richiesta la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 079/678385, nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 13:30.

Vaccino gratuito per le categorie a rischio.

La vaccinazione antinfluenzale sarà gratuita per le persone che, a causa dell’età, delle condizioni di salute o delle attività svolte, presentano un rischio maggiore di sviluppare complicanze in caso di contagio. Tra i destinatari rientrano le persone che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza in qualsiasi trimestre e nel periodo successivo al parto, nonché le persone tra i 7 e i 60 anni affette da patologie che aumentano il rischio di complicazioni. La gratuità è prevista anche per i bambini sani dai sei mesi ai sei anni compresi e per i bambini e gli adolescenti sottoposti a trattamenti prolungati con acido acetilsalicilico, per i quali un’infezione influenzale può comportare il rischio di sviluppare la sindrome di Reye.

Nell’elenco figurano inoltre le persone ricoverate in strutture per lungodegenti, i familiari e i contatti di soggetti particolarmente vulnerabili, compresi coloro che prestano assistenza in qualità di caregiver. La campagna riguarda anche gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo e altre categorie di lavoratori individuate tra i destinatari della vaccinazione, il personale che per ragioni professionali entra in contatto con animali e i donatori di sangue.

La prevenzione per proteggere le persone più fragili.

Il Dipartimento di Prevenzione Area Medica della Asl Gallura richiama l’attenzione sull’importanza della vaccinazione come strumento per ridurre il rischio legato alla diffusione dell’influenza stagionale. Si tratta di una malattia respiratoria acuta provocata da virus influenzali presenti in tutto il mondo, che ogni anno interessa milioni di persone. L’infezione può ripresentarsi più volte nel corso della vita e, sebbene nella maggior parte dei casi abbia un decorso limitato, può provocare complicanze anche gravi nei soggetti più esposti. Tra le categorie maggiormente vulnerabili figurano gli anziani, i bambini più piccoli, le donne in gravidanza e le persone che convivono con patologie croniche. La vaccinazione rappresenta, sottolinea il Dipartimento, la misura più efficace per prevenire l’influenza e contribuire alla tutela della salute, con particolare attenzione alle persone che rischiano maggiormente di andare incontro a conseguenze severe.

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