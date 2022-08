Questa mattina, durante le ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della security dell’autorità di sistema portuale del mare di Sardegna hanno fermato una coppia di turisti italiani con figlio minorenne, in partenza per Livorno, con una busta di pietre e sabbia.

Il bottino, prelevato dalle spiagge di Cannigione in barba alla normativa vigente, era ben occultato nel bagagliaio dell’auto, in particolare la sabbia, che i due avevano nascosto in un contenitore spray di crema abbronzante. Entrambi sono stati segnalati alla sezione operativa di Olbia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le attività di competenza.

E’ l‘ennesimo episodio in Sardegna, il secondo a Olbia questa settimana: martedì, sempre all’Isola Bianca, quando la security dell’autorità ha fermato due turisti con un esemplare di Pinnna Nobilis – una “nacchera” di un metro.