Annullato lo spettacolo di clown e giocolieri previsto stasera ad Arzachena

Annullato lo spettacolo previsto questa sera ad Arzachena.

L’evento previsto per oggi nel centro storico di Arzachena, con i clown e i giocolieri di “Tutti in valigia” è stato annullato dagli organizzatori e riprogrammato per la sera di sabato 3 settembre.

Ad annunciarlo l’amministrazione comunale, che ha preso atto delle difficoltà degli organizzatori a garantire il regolare svolgimento della manifestazione nella giornata di oggi.