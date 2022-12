Giovedì 5 gennaio 2023 via ai saldi in Sardegna

In Sardegna i saldi invernali arrivano prima della Befana: gli sconti partiranno dal 5 gennaio 2023. In base alle regole previste dovranno avere una durata massima di 60 giorni e il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni prima della data di inizio. La stagione dei saldi invernali 2023 comincerà il 2 gennaio in Sicilia e Basilicata e proseguirà il 3 in Valle d’Aosta mentre in Sardegna e in tutte le altre Regioni il fischio d’inizio è fissato per giovedì 5 gennaio.

Ecco il decalogo della Confcommercio per la campagna “Salci chiari e sicuri”:

Mantenere la distanza di un metro tra i clienti, anche in attesa di entrare

di un metro tra i clienti, anche in attesa di entrare Disinfettare le mani prima di toccare i prodotti

le mani prima di toccare i prodotti Utilizzare la mascherina

Cambiare i prodotti e à discrezione del negoziante, solo se non danneggiati

i prodotti e à discrezione del negoziante, solo se non danneggiati Provare i prodotti e à discrezione del negoziante, con mascherina

i prodotti e à discrezione del negoziante, con mascherina Accettare carte di credito e favorire pagamenti elettronici

Assicurare la stagionalità del prodotto in saldo e il deprezzamento

del prodotto in saldo e il deprezzamento Obbligatorio esporre prezzo di vendita, sconto e prezzo finale

Modifiche e adattamenti sartoriali sono a carico del cliente

sono a carico del cliente Cartello col numero di clienti ammessi contemporaneamente nel negozio

