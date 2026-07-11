Non riesce a salire in casa a La Maddalena, ci pensano i carabinieri

I carabinieri di La Maddalena aiutano una donna con problemi a una gamba che non riusciva a tornare a casa. “Un intervento diverso dai consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, ma che testimonia ancora una volta la vicinanza dell’Arma ai cittadini”. Lo raccontano gli stessi carabinieri alle prese con un’operazione diversa dal solito: di sicuro non pericolosa ma decisamente molto utile.

La richiesta di aiuto per un problema alla gamba

“Nella serata di ieri una donna residente a La Maddalena, impossibilitata a rientrare autonomamente presso la propria abitazione a causa di un trauma a un arto inferiore, ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 chiedendo aiuto ai Carabinieri. Raggiunta la donna, i militari della Stazione Carabinieri di La Maddalena hanno individuato la soluzione per consentirle di tornare a casa in sicurezza. Dopo essersi procurati una sedia a rotelle, le hanno prestato assistenza per tutto il tragitto fino all’abitazione, accompagnandola e spingendo la carrozzina lungo il percorso, così da garantirle un rientro in condizioni di assoluta sicurezza”.

L’ultimo ostacolo: niente ascensore

“Giunti sul posto, hanno però dovuto affrontare un’ulteriore difficoltà: l’appartamento della donna era situato ai piani superiori di un edificio privo di ascensore. i carabinieri l’hanno quindi presa in braccio, trasportandola con attenzione fino all’interno della propria abitazione, dove ha potuto far rientro in tranquillità. Un intervento che, pur non rientrando tra i consueti servizi di polizia, racconta il valore della prossimità che da sempre contraddistingue l’Arma dei Carabinieri: essere presenti, ogni giorno, accanto ai cittadini.

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