I carabinieri scelgono l’arcipelago: “Buongiorno da La Maddalena”

L’account social dei carabinieri punta su La Maddalena

Per dare il buongiorno ai propri follower i carabinieri hanno scelto un’immagine della motovedetta Monteleone nell’arcipelago di La Maddalena. L’imbarcazione è ripresa nell’acqua cristallina di Cala Santa Maria. “Buongiorno da La Maddalena”, si legge nel post che sta ricevendo migliaia di reazioni su Facebook. Lo scatto mostra una delle spiagge più conosciute dell’arcipelago e quel mare che ogni estate attira un gran numero di turisti.

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La Sardegna trova spesso spazio sui profili social dei carabinieri. L’ultima volta era successo a fine maggio, quando una Gazzella aveva fatto da sfondo a uno scatto sul lungomare di Olbia. Anche in quell’occasione il post aveva raccolto migliaia di apprezzamenti. Ora che la stagione turistica è entrata nel vivo, l’Arma ha puntato i riflettori sull’isola di Santa Maria. La motovedetta Monteleone compare nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena durante i controlli lungo la costa. I militari intensificano l’attività in questo periodo dell’anno per garantire sicurezza ai diportisti, ai bagnanti e alle tante imbarcazioni che ogni giorno raggiungono le cale dell’arcipelago. Lo scatto unisce così la bellezza del paesaggio al lavoro quotidiano svolto dall’Arma sul mare.

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