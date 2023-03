Salmo, tutto esaurito per il concerto al Mediolanum Forum

Il concerto di Salmo al Mediolanum Forum.

Il concerto di Salmo che si terrà stasera al Mediolanum Forum di Milano come parte del Flop Tour, è sold out. Durante l’esibizione, l’artista originario di Olbia sarà accompagnato dalla band Le Carie.

Mercoledì scorso, Salmo ha pubblicato “Tre“, il primo trittico di brani del suo nuovo album, creato in collaborazione con la band. I brani inclusi sono “Tu per me“, “Bugiardo” e “Un attimo“, che dimostrano l’amore dell’artista per il punk e la musica suonata.

L’album precedente di Salmo, intitolato “Flop“, ha ottenuto oltre 260 milioni di stream e ha ottenuto la certificazione di triplo disco di platino.

