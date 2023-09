Nuovo platino per Salmo e successo per il suo alter ego DJ Treeplo

Il rapper Salmo colleziona altri successi.

Non si arresta il successo per Salmo, che conquista un altro disco di Platino. Recentemente, il rapper di Olbia ha lanciato il singolo “Vlad” con il suo alter ego Dj Treeplo. Il rapper di Olbia ha fatto impazzire il suo pubblico.

Oggi l’artista olbiese sta festeggiando per il platino “La chiave” feat. Marracash, singolo contenuto nell’album Flop, il disco che ha conquistato le classifiche del nostro Paese per diverso tempo. L’album uscito nel 2021, infatti, è uno dei più accattivanti e più amati, altro che flop!

In questi giorni il rapper sta incuriosendo con l’uscita del nuovo pezzo con il nome di Dj Treeplo. Anche il suo alter ego ha convinto il pubblico e in soli 5 giorni “Vlad” ha ottenuto quasi 40mila visualizzazioni su Spotify e 50mila su Youtube. Il “personaggio” di Salmo è apparso per la prima volta nel 2021, quando il rapper ha creato il suo alter ego con un caschetto biondo e un paio di occhiali da sole. Il singolo Woaw feat. Salmo, uscito nel 2021, ha ottenuto più di 4 milioni di ascolti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui