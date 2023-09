Dopo la Targa Tenco, un altro riconoscimento per Daniela Pes di Tempio

Un altro successo per Daniela Pes.

Daniela Pes è una delle artiste sarde che hanno ricevuto il prestigioso premio Navicella Sardegna a Porto Rotondo. L’artista, originaria di Tempio Pausania, ha ricevuto le congratulazioni da parte dell’amministrazione comunale della città, guidata dal sindaco Gianni Addis.

Il primo cittadino, a nome di tutta l’amministrazione ha riconosciuto la Pes come “esempio di perseveranza e passione per la propria arte, largamente apprezzata nel panorama musicale nazionale e motivo di orgoglio per tutti noi”.

”Dopo il conferimento della prestigiosa Targa Tenco per la miglior opera prima ottenuta dall’album d’esordio Spira – scrive sui social – sabato scorso è arrivato a Porto Rotondo l’ingresso dell’artista tempiese nell’albo d’oro del Premio Navicella Sardegna, in occasione della 22° edizione della manifestazione che celebra i sardi nel mondo. Complimenti Daniela!”.

