“Serio problema di salute”: Salmo annulla i prossimi concerti

Salmo ha annunciato di dover annullare alcune date per motivi di salute.

Alcuni seri motivi di salute hanno spinto Salmo ad annullare alcune tappe del suo tour estivo, l’annuncio è dello stesso artista: “Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante – ha affermato il cantante al termine dell’ultima esibizione live tenuta a Olbia, dopo il dj set previsto al Red Valley Festival -. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre, non so come ho fatto a stare in piedi. Al Red Valley dovevo fare solo un dj set, ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, il corpo mi sta chiedendo di fermarmi“.

Subito dopo, la decisione di annullare il concerto di Gallipoli, previsto per il 16: “Mi dispiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore“, ha affermato il cantante in un breve comunicato su Instagram.

Le tappe annullate.

Poi l’annuncio dell’organizzazione dei concerti: “Contrariamente alla volontà dell’artista e in accordo con i suoi medici curanti, i seguenti show saranno cancellati: il 18 agosto ad Attard (Malta) e i concerti previsti il 21 agosto a Follonica (GR), il 23 agosto a Romano d’Ezzellino (VI), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto ad Acri (CS), il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre a Catania“.

Stop fino almeno al 2 settembre per l’artista, che ha iniziato il suo tour estivo “Flop Tour 2023” il 28 giugno a Ferrara e passando per Cagliari il 1 luglio ha poi svolto finora numerosi concerti in tutto lo stivale. Per ora è confermato l’ultimo concerto del tour, previsto a Firenze il 10 settembre.

