Salmo elogia Geolier, ma attacca ancora il “suo maestro” Luchè

Il rapper Salmo se la prende di nuovo con Luché.

Geolier scatena (di nuovo) polemiche, anche se involontariamente. Salmo pochi giorni fa ha pubblicato una storia su Instagram prendendosela con Luché e scrivendo “Geolier è forte dal vivo, per fortuna che non ha preso dal suo maestro”.

Poi la storia è stata misteriosamente cancellata. Tuttavia, è stata screenshottata su diverse pagine, tra cui “Il rap è la mia strada”, scatenando un dibattito. Geolier, che il 16 agosto sarà a Olbia, ha fatto parlare molto di sé per l’esibizione della serata delle cover al Festival di Sanremo. Il primo posto non è piaciuto al pubblico, che, di conseguenza lo ha fischiato. Il rapper napoletano, che si ha portato un brano nel suo dialetto, è stato oggetto di insulti e commenti negativi per le sue origini. Tuttavia, ha conquistato un buon secondo posto nella classifica finale.

