Due olbiesi insieme: Eman Rus collabora con Salmo per il nuovo videoclip

salmo eman rus

28 Settembre 2026

di Giulia Rago

Salmo ed Eman Rus insieme per il videoclip del nuovo singolo.

Salmo ed Eman Rus collaborano insieme per il videoclip del nuovo singolo del rapper di Olbia. I due artisti olbiesi hanno firmato insieme un nuovo e sorprendente progetto visivo sull’inedito che uscirà questo venerdì, 2 ottobre. Il trailer del progetto è uscito in entrambe le pagine e stanno facendo discutere i fan di Eman Rus e Salmo.

Il videoclip di Eman Rus.

L’eclettico artista digitale, celebre per il suo stile irriverente e la spiccata abilità nelle rielaborazioni grafiche, unisce le forze con il rapper sardo per curare l’estetica e l’immaginario del suo ultimo videoclip del singolo che è intitolato El Nino. Il risultato di questo incontro è un’opera d’impatto, carica di ironia e provocazione. Attraverso un sapiente uso del montaggio e degli effetti visivi, Eman Rus riesce a trasformare ogni singola sequenza in una composizione quasi pittorica, perfettamente coordinata con l’energia e la potenza sonora di Salmo.

Questa nuova collaborazione conferma la solida sintonia tra l’universo musicale del rapper e la visione concettuale dell’artista visivo olbiese. Un binomio ormai consolidato che continua a ridefinire i linguaggi della comunicazione visiva nel rap italiano, dimostrando quanto il confine tra arte grafica e musica sia sempre più sottile e spettacolare.

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