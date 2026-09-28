Meteo Olbia 29 settembre, sole e caldo in Gallura

Giornata stabile con temperature ancora elevate

Il meteo Olbia del 29 settembre sarà ancora stabile, con cielo poco nuvoloso e temperature miti per la fine di settembre. Non sono previste precipitazioni in Gallura. A Olbia la minima sarà di 15 gradi e la massima arriverà a 28. A Tempio Pausania sono previsti valori tra 13 e 29 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 29 settembre in Gallura

Nella zona 61, che comprende il Nord-Est della Sardegna, il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata. Le nubi aumenteranno solo in parte dal pomeriggio. ARPAS indica precipitazioni assenti in tutte le fasce orarie. I venti resteranno deboli. Soffieranno da sud nelle prime ore e da sud-est nel resto della giornata.

La Gallura vivrà quindi una giornata tranquilla e ancora mite. Anche lungo le coste non sono previsti particolari problemi legati al vento. Nei giorni successivi il tempo resterà in prevalenza stabile, anche se tra giovedì e venerdì potranno aumentare le nubi e comparire qualche rovescio nelle zone interne.

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