Meteo Olbia 29 settembre, sole e caldo in Gallura

29 settembre olbia meteo

28 Settembre 2026

di Giulia Rago

Giornata stabile con temperature ancora elevate

Il meteo Olbia del 29 settembre sarà ancora stabile, con cielo poco nuvoloso e temperature miti per la fine di settembre. Non sono previste precipitazioni in Gallura. A Olbia la minima sarà di 15 gradi e la massima arriverà a 28. A Tempio Pausania sono previsti valori tra 13 e 29 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 29 settembre in Gallura

Nella zona 61, che comprende il Nord-Est della Sardegna, il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata. Le nubi aumenteranno solo in parte dal pomeriggio. ARPAS indica precipitazioni assenti in tutte le fasce orarie. I venti resteranno deboli. Soffieranno da sud nelle prime ore e da sud-est nel resto della giornata.

La Gallura vivrà quindi una giornata tranquilla e ancora mite. Anche lungo le coste non sono previsti particolari problemi legati al vento. Nei giorni successivi il tempo resterà in prevalenza stabile, anche se tra giovedì e venerdì potranno aumentare le nubi e comparire qualche rovescio nelle zone interne.

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