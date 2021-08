Fedez ancora contro Salmo.

Continua lo scontro Salmo-Fedez per il concerto a sorpresa organizzato sul molo Brin di Olbia. Il cantante Fedez ha appreso la notizia dell’annullamento del Festival Mirtò e si è scagliato ancora contro il rapper olbiese.

“Del concerto-protesta di Olbia iniziano ad arrivare le conseguenze – dichiara il cantante di Mille in una storia -, ed è giusto perché quando si protesta bisogna pagare le conseguenze ed è giusto che le paghino gli altri vero? perché davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo è giusto che paghino i piccoli commercianti e artigiani di Olbia che oggi si sono visti annullare la sagra del mirto. Queste persone sicuramente sono meno agiate dell’artista e probabilmente avevano la vera necessità di lavorare, ma ragazzi quando si protesta non si guarda in faccia nessuno”.

E per la presunta presenza dell’assessore al Turismo di Olbia Marco Balata, di cui si sta discutendo in questi giorni, Fedez ha lanciato una nuova frecciatina: “Siccome vedo molti artisti compatti con questa scelta questo artista, mi raccomando, replicate le gesta del vostro beniamino – prosegue – organizzate il vostro concerto in piazza, chiamate un amico assessore di Forza Italia e fatevi fotografare con gli hashtag #forzaitalia e #elezioni2021 e avete il vostro protesta-starter pack a portata di voi. Mi raccomando, che la vostra protesta abbia inizio”.

(Visited 409 times, 469 visits today)