“Cvlt” di Salmo e Noyz è il più venduto della settimana, più dei Pink Floyd

Successo per il vinile di Salmo e Noyz.

Un nuovo record per Salmo. Il vinile “Cvlt”, realizzato con la collaborazione di Noyz Narcos è il più venduto della settimana. Lo ha annunciato il rapper di Olbia, che ha pubblicato uno screenshot della posizione in classifica ottenuta.

Il suo vinile ha ottenuto una posizione migliore di quello dei Pink Floyd, ovvero “The dark side of the Moon (50th anniversary)”, che si è classificato soltanto terzo. I fan di Salmo hanno festeggiato con lui l’ennesimo successo, complimentandosi per l’ottimo lavoro discografico mai realizzato. Gli scrivono: “Tutto meritato”.

