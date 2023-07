Salmo gravemente ferito mostra i punti.

Il 26 luglio scorso Salmo ha avuto un brutto incidente ed è rimasto ferito, a causa di una porta vetri che gli è caduta addosso. Il rapper di Olbia, attraverso i social, ha comunicato con dispiacere l’annullamento dei concerti in Sicilia del 28 e 29 luglio scorso a causa della brutta ferita riportata.

Salmo aveva raccontato che ha rischiato di perdere il braccio a causa delle schegge di vetro che gli hanno dilaniato l’arto. Fortunatamente, però la paura è passata e il rapper di Olbia ha mostrato le cure che sta seguendo a casa e le suture che i medici gli hanno fatto per tamponare la ferita ed evitare l’infezione.

Il taglio nella parte inferiore dell’avambraccio è enorme e Salmo, rimasto ferito gravemente, ha ricevuto parecchi punti di sutura. Ancora la ferita non si è rimarginata e, infatti, la tiene bendata ed è evidente dalla perdita di sangue che è ancora fresca. Questa condizione ha preoccupato i suoi fan che sono ovviamente dispiaciuti per l’incidente avuto pochi giorni fa. Ma nonostante ciò, determinato, si è messo subito in studio di registrazione per produrre altra musica.

