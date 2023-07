Supporto specialistico agli studenti disabili a Olbia, come fare domanda

Come richiedere il servizio per gli alunni disabili delle scuole di Olbia.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Sabrina Serra, ha reso noto che sono aperti i termini per fare richiesta del Servizio di supporto specialistico agli alunni di Olbia disabili con certificazione ai sensi della L. n. 104/1992 e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale per l’anno scolastico 2023/2024.

Possono presentare domanda i genitori/tutori/affidatari di minori frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado per i quali sia stato accertato il relativo bisogno nel Piano Educativo Individualizzato (di seguito “PEI”), elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione istituito dall’Istituzione scolastica, tenuto conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento (Diagnosi funzionale e Profilo dinamico-funzionale).

Come consultare l’avviso e fare domanda.

sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it nelle sezioni: 1) Albo pretorio; 2) Aree tematiche – Istruzione – Supporto alunni con disabilità; 3) Notizie;

c/o l’Ufficio Polifunzionale per il cittadino del Comune di Olbia, Via Dante, 1, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30;

c/o il Servizio Informacittà, Palazzo San Ponziano, via Perugia n.3, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00;

c/o il Centro per la Disabilità globale, Via Perugia n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Le domande dovranno essere debitamente compilate e inviate a mezzo email o P.E.C. al Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell’Istruzione, Servizio Pubblica Istruzione, all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, sito in via Garibaldi n. 49, entro e non oltre il giorno 21/08/2023.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione, Università e Politiche Giovanili ai seguenti recapiti: viviana.zichi@comune.olbia.ot.it – marco.deidda@comune.olbia.ot.it, 078952076 – 078952085.

