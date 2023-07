Salmo rischia di tagliarsi un braccio con una porta, concerto annullato

Paura per Salmo per un incidente.

Brutta avventura per Salmo, che ha rischiato di perdere un braccio a causa di un incidente con una porta in vetro. Il rapper si trovava a Roma ed era atteso per il suo doppio concerto in Sicilia. Purtroppo però ha dovuto annullarlo perché è stato operato d’urgenza.

Il rapper di Olbia ha raccontato la sua disavventura sui social, mostrando la ferita sul braccio che è stata suturata a causa delle brutte ferite riportate. L’artista si è definito “fortunato”, poiché la porta in vetro ha rischiato di tranciargli l’arto. Salmo si è anche scusato con il pubblico che lo aspettava per il suo concerto a Palermo il 28 e quello a Catania. Maurizio Pisciottu ha detto di stare bene, ringraziando i medici dell’ospedale per avergli ricucito la ferita.

