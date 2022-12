Salmo irrompe a Sanremo: sarà ospite e autore di un brano in gara

Salmo al Festival di Sanremo.

Salmo sarà al Festival di Sanremo sia come autore che ospite bis del palco più importante della musica italiana. Non solo il rapper di Olbia sarà con Amadeus sia durante la prima serata che all’ultima, l’artista ha parteciperà in gara come autore di un brano scritto per una concorrente.

La canzone scritta a una concorrente in gara.

Si chiama Shari la giovanissima di soli 20 anni in gara tra i 28 big di questa edizione della manifestazione musicale. La giovane cantante, originaria del Friuli, che aveva già debuttato sull’Ariston tre anni fa, è stata scoperta dal rapper olbiese, alla quale ha scritto alcuni brani. Uno di questi è ”Sottovoce” con il quale è stata classificata tra i sei “giovani” che gareggeranno con i 22 big. Lei, infatti, aveva presentato il singolo scritto da Salmo a Sanremo Giovani.

La nuova promessa musicale del rapper di Olbia, che a soli 13 anni aveva partecipato a “Tu si che vales”, porterà un’altra canzone con la sua firma, “Egoista”. Il rapper di Olbia salirà sull’Ariston a fianco ad Amadeus per due sere, come annunciato dallo stesso presentatore tv. Un’ospitata particolare, stando a quanto ha dichiarato il conduttore. L’artista olbiese sarà ospite del festival, collegandosi dal palco della nave Costa Smeralda. L’artista nel 2020 aveva declinato l’invito alla ospitata perché non se la sentiva. Ora il rapper olbiese è pronto a stupire tutti con la sua presenza alla kermesse.

