Tutti in fuga dalla Gallura, anche gli stranieri se ne vanno

I dati sullo spopolamento della Gallura.

In Gallura ci sono sempre meno abitanti e anche gli stranieri lasciano il territorio. Questo scenario è stato confermato dagli ultimi dati Istat, dove in Sardegna si è passati da 1.509.044 abitanti a 1.587.413 nel 2021. A invecchiare o scappare dal territorio non sono soltanto i sardi, in un anno quasi 1000 immigrati hanno scelto di lasciare l’Isola.

Quanti stranieri in Gallura: il censimento Istat.

Se nell’Isola gli stranieri passano da 49.322 a 48.456, anche nei comuni in Gallura si è assistito a questa tendenza. L’unica città che mantiene alta la quota di immigrati e rimane attrattiva per altre nazionalità è Olbia, con i suoi 5.701 abitanti non italiani, rispetto ai 5.589 dello scorso anno. La città gallurese è l’unica che cresce mantenendo la sua popolazione oltre i 60mila abitanti ( 60.711 residenti nel 2021).

Secondo l’ultimo censimento, perdono abitanti anche i paesi in crescita come Arzachena. La cittadina ha perso -62 residenti stranieri, passando da 1328 a 1266 nel 2021 secondo Istat. La cittadina l’anno prima aveva 13.337 abitanti contro i 13.328 di oggi. Perde residenti anche La Maddalena, con -85 persone in meno. La città oggi ha 10.687 abitanti contro i 10.772 del 2020 e passa da 491 stranieri a 469. Diminuiscono gli abitanti anche a Tempio, dove nel 2020 erano 13.433 contro i 13.329 di oggi. Gli immigrati che si sono sono scomparsi sono 21.

