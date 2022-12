Chi vuole unirsi alla squadra delle bionde deve sapere che questa tonalità, seppur affascinante, porta con sé degli svantaggi: capelli deboli che si potrebbero spezzare con facilità.

Come schiarire i capelli a casa senza fare disastri

In generale, le tonalità più chiare non sono difficili da applicare, e se anche doveste commettere qualche errore, non si vedrà troppo, magari otterrete semplicemente un effetto diverso da quanto sperato.

Tutto però dipende dal colore di partenza: se si ha un colore chiaro, allora sarà più semplice.

Come schiarire i capelli prima di applicare la tinta

Se il colore del capello è uno scuro tinto, allora bisognerà usare una decolorazione. E qui le possibilità sono due: o la si fa da un parrucchiere, o la si fa a casa.

L’acqua ossigenata andrà mescolata al decolorante, seguendo le indicazioni riportate in confezione. Una volta pronto, il composto andrà passato sui capelli. Fare agire per 20 minuti, lavare i capelli ed applicare una maschera nutriente. Potrete poi procedere con la tinta.

Come applicare la tinta senza commettere errori e senza lasciare dei vuoti di colore

Prima di cominciare si consiglia sempre di eseguire un piccolo test allergico. Farlo è molto semplice: basta applicare una piccola quantità di tinta su una porzione di pelle ed attendere 48 ore.

Per applicare la tinta bisogna utilizzare dei guanti monouso, un asciugamano “da battaglia” ed una crema idratante, possibilmente corposa, da applicare intorno al cuoio capelluto e sulle orecchie (così si eviteranno le macchie di tinta).

Dividere poi i capelli in sezioni, tante più ce ne saranno, tanti più capelli saranno coperti dalla tinta e, con l’ausilio di un pennello o dell’applicatore in dotazione, applicare il nuovo colore.

Terminato questo passaggio bisognerà coprire i capelli con una pellicola trasparente e attendere il tempo di posa indicato sulla confezione. Lavare i capelli con cura ed asciugare.

Come prendersi cura dei capelli tinti di biondo

Prendersi cura dei capelli è un qualcosa che andrebbe fatto sia prima, che dopo aver colorato di biondo. Per farlo dovrete utilizzare shampoo e balsamo nutrienti, ma anche maschere per capelli delicati. Se tra gli ingredienti ci sono cocco, olio di argan oppure olio di oliva, tanto meglio perché sono estremamente idratanti.

Può capitare che per inesperienza, o per qualche passaggio sbagliato, soprattutto nella scelta del colore, il biondo risulti giallo, come quello delle bambole. In questo caso niente panico. Basterà utilizzare shampoo e balsamo anti-giallo che rilascino una tonalità viola, che si trova all’opposto del giallo nella scala cromatica.

Per evitare che i capelli perdano luminosità si consiglia di non saltare mai i passaggi di una haircare routine, e cioè utilizzare, oltre allo shampoo, balsamo e maschere nutrienti.