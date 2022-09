Salta per problemi organizzativi il mercatino dei libri usati di Olbia

Il covid uno dei problemi che portato all’annullamento del mercatino a Olbia.

Salta ancora il mercatino dei libri usati di Olbia. A comunicarlo gli organizzatori, che hanno dovuto annullare l’appuntamento a causa di vari problemi organizzativi. Uno di questi è il covid e l’impossibilità di trovare locali ampi per permettere il distanziamento sociale. Un altro è lo stato di salute di alcuni partecipanti storici, difficilmente sostituibili all’ultimo momento.

“Di fronte a questa realtà, a malincuore, ci siamo dovuti arrendere – dicono gli organizzatori -. I motivi di dispiacere sono gli stessi elencati gli anni passati, amplificati dal protrarsi di questo stato.Rassicuriamo tutti che quest’anno provvederemo a restituire i soldi spettanti per i libri venduti e ne stiamo verificando le modalità. La nostra intenzione sarebbe di contattare telefonicamente (in ordine alfabetico) chiunque abbia un credito. Chiediamo solo pazienza per i tempi che non saranno, sicuramente, brevi. Auguriamo ai ragazzi e alle loro famiglie buon anno scolastico. Da ottobre, per qualsiasi informazione, scrivete su Facebook o contattateci al seguente numero: 3465212256”.