Addio al co-fondatore di Delphina Hotels & Resorts, Salvatore Peru

Salvatore Peru è stato un pioniere del turismo in Gallura e ha contribuiti a creare la catena Delphina Hotels & Resorts. Proprio dal gruppo che ha fondato arriva l’ultimo saluto. “Il mondo dell’imprenditoria e dell’ospitalità sarda perde uno dei suoi protagonisti – scrivono dal suo gruppo -: Salvatore Peru, socio fondatore insieme a Francesco Muntoni della catena alberghiera gallurese Delphina Hotels & Resorts”.

“A una settimana dalla sua scomparsa, Delphina celebra la memoria e il suo contributo decisivo alla crescita di un’ospitalità sarda capace di coniugare eccellenza e autenticità, nel rispetto delle proprie radici. Salvatore Peru lascia un’eredità fatta di lavoro, responsabilità e fiducia nelle persone. Amava ricordare la forza dell’accoglienza Delphina attraverso le parole di un ospite: “Non immaginavo che in Sardegna ci fossero strutture come la vostra… siete davvero una bellissima grande famiglia”.

È con questo sentimento – di famiglia, di accoglienza, di appartenenza – che Delphina oggi lo saluta”.

Peru ha iniziato la sua carriera imprenditoriale negli anni Settanta nel settore dell’edilizia assieme a Francesco Muntoni. Insieme fondarono la “Peru e Muntoni”, impresa specializzata nella realizzazione di ville e alberghi lungo la costa nord della Sardegna. Edifici bassi e integrati nel paesaggio che richiamano le geometrie degli stazzi, era il loro modello. E così, dopo aver costruito tutti gli alberghi, nel 1992 nasce Delphina hotels & resorts La società, con tour operator interno, oggi gestisce e commercializza direttamente 12 hotel 5 e 4 stelle, 6 centri SPA e thalasso, ville e residence.

