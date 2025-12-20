Notte di caos a Santa Teresa: danni e disagi per un uomo ubriaco

Ubriaco danneggia auto a Santa Teresa Gallura

Momenti di tensione nella notte a Santa Teresa, dove un uomo ubriaco ha provocato disordini nel centro cittadino. Ha danneggiato alcune automobili in sosta e causato disagi alla circolazione e ai residenti.

Sul posto sono intervenuti inizialmente i carabinieri, seguiti successivamente dalla polizia locale, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

L’uomo è stato fermato e, considerato il suo stato di alterazione, trasportato al pronto soccorso, dove ha trascorso la notte e dove si trova tuttora sotto osservazione.

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato l’uomo a comportarsi in modo così violento.

Secondo le prime ipotesi, l’episodio sarebbe riconducibile a un abuso di alcol, ma sono in corso accertamenti per stabilire se siano state assunte anche sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione l’accaduto e quantificare i danni provocati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui