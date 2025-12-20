Lutto nel commercio a Olbia, Angelo se ne va a soli 47 anni

A Olbia è lutto nel mondo del commercio per la scomparsa di Angelo Parisi

Aveva solo 47 anni e lascia due figli, lutto nel mondo del commercio di Olbia per la scomparsa di Angelo Parisi. Di origini campane era il titolare del King Store di Corso Umberto a Olbia, attività che portava avanti assieme alla compagna Marta.

Una malattia lo ha aggredito e non gli ha lasciato scampo. Il decorso è stato rapido e inesorabile, purtroppo non c’è stato il lieto fine. Tantissimi oggi i messaggi sui social per salutare Angelo Parisi.

