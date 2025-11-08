Premi per il gruppo Delphina hotels & resorts

La Gallura conquista il mondo: premi al gruppo Delphina ai Responsible Tourism Awards con il sapore autentico del “km zero”.

Dalla Gallura ai vertici del turismo globale. Delphina hotels & resorts si afferma come modello di eccellenza internazionale, dimostrando che l’ospitalità di lusso può (e deve) camminare a braccetto con il rispetto profondo per la terra. Il gruppo sardo ha centrato un doppio, prestigioso successo ai Responsible Tourism Awards 2025, grazie alla sua ferma strategia di valorizzazione delle filiere locali.

L’eco di un successo tutto sardo risuona sui palcoscenici internazionali del turismo responsabile. Delphina hotels & resorts, da sempre portavoce di un’ospitalità autenticamente legata al Nord Sardegna, ha ricevuto il massimo riconoscimento europeo e un piazzamento d’onore mondiale agli autorevoli Responsible Tourism Awards 2025.

Turismo responsabile

L’azienda è stata insignita del Gold Award agli Europe Responsible Tourism Awards e del Silver Award ai Global Responsible Tourism Awards, entrambi nella categoria Increasing Local Sourcing and Creating Shared Value (Aumento dell’Approvvigionamento Locale e Creazione di Valore Condiviso).

Il cuore pulsante di questo trionfo è racchiuso in due iniziative concrete: il marchio di qualità Genuine Local Food Oriented® e la linea Selezione Delphina. Non semplici progetti di marketing, ma un vero e proprio manifesto aziendale che traduce la filosofia del “fare turismo rispettando la nostra terra” in cifre e sapori.

Il progetto Genuine Local Food Oriented® impegna il Gruppo a favorire una cucina sana e genuina, basata su ingredienti che rispettano la stagionalità e provengono, preferibilmente, da produttori locali. I numeri parlano chiaro: oltre il 70% dei prodotti di cibo e bevande serviti nelle strutture Delphina è acquistato da oltre 100 fornitori sardi, mantenendo vivo un indotto economico vitale per la comunità isolana.

La linea Selezione Delphina

La linea Selezione Delphina, complementare al progetto, permette agli ospiti di portare a casa un pezzo di Sardegna: una collezione di eccellenze enogastronomiche, cosmetiche e artigianali, scrupolosamente selezionate dai fondatori e da un team di esperti, che offre una vetrina unica ai piccoli artigiani del gusto.

Il Gold europeo, seguito dal Silver globale sponsorizzato da Sabre, non è solo un premio, ma la certificazione di un percorso ventennale fondato su scelte sostenibili che vanno ben oltre il cibo. Delphina, già riconosciuta come “Gruppo alberghiero indipendente più green al mondo” ai World Travel Awards, dimostra che un modello di ospitalità autenticamente sardo, attento alle persone e al territorio, è in grado di dettare lo standard per l’industria del viaggio globale.

I giudici dei Responsible Tourism Awards hanno lodato in particolare la capacità del Gruppo di creare un modello replicabile, in cui la responsabilità climatica e sociale è incorporata nelle operazioni quotidiane, massimizzando l’impatto positivo sulle comunità locali.

Questa doppietta di riconoscimenti consacra la Sardegna non solo come meta da sogno, ma come vero e proprio laboratorio di sostenibilità, dove il lusso si nutre della ricchezza della tradizione e del rispetto per l’ambiente.

