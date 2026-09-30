Morto nel tragico incidente a Olbia: l’ultimo saluto a Roberto Serra

Addio a Roberto Serra.

Si terranno domani, 1° ottobre, i funerali di Roberto Serra, l’uomo tragicamente scomparso in un incidente stradale nella zona industriale di Olbia. Il camionista se ne è andato all’età di soli 61 anni mentre lavorava, quando il suo furgone si è scontrato contro un tir il 22 settembre scorso, all’altezza dell’Ottimax. Nell’impatto Serra aveva perso la vita sul colpo, rendendo impossibile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorsi.

Domani, giovedì 1° ottobre, alle ore 17, nella Basilica San Simplicio, a Olbia, amici, parenti e conoscenti daranno l’ultimo doloroso saluto a Serra. Il signor Roberto lascia una moglie e due figli. Un lutto che ha lasciato un grandissimo dolore in città, che conosceva la vittima.

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