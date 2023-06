Le polemiche degli ambulanti di San Pantaleo.

A pochi giorni dalla decisione del Comune di spostare lo storico mercato di San Pantaleo a Olbia, a 20 chilometri dal bellissimo borgo antico, spunta l’ordinanza per un evento privato che si svolgerà in piazza per una settimana. Dunque l’amministrazione vuole cambiare destinazione alla frazione? Questa è la domanda che si sono posti gli ambulanti, profondamente indignati da questa ordinanza.

“Questo è l’ennesimo abuso di potere di un sindaco che vuole fare il padrone in città – dichiara il presidente regionale degli Ambulanti Ana-Ugl -. Nessuna amministrazione italiana si comporta in questo modo. Ci sembra chiaro dall’inizio che quella della sicurezza del mercato fosse una scusa. Strano che in quel caso non si parli di sicurezza, anche se l’ordinanza ha bloccato tutto il paese. La cosa più grave è che ha dato pure il patrocinio a un evento privato”.

L’istanza per il rilascio delle aree comunali era pervenuta al Comune di Olbia il 26 aprile scorso. Intanto, nella frazione è in corso il montaggio delle strutture, che comprende anche un palco dove si esibiranno star internazionali. “Un abuso di potere, come tanti che questa amministrazione ha fatto ai commercianti, colpendo sempre le attività produttive – aggiunge -. Come è accaduto pochi giorni fa, durante l’evento del rally, gli ambulanti di Principe Umberto sono dovuti restare chiusi fino al 4 giugno perché Nizzi ha imposto che loro là non potevano aprire. Questo nonostante fosse un’area pubblica. Noi ovviamente faremo ricorso al Tar presentando questo e stiamo aspettando la determina del Consiglio comunale del 30 maggio. Prima o poi l’amministrazione ci dovrà pagare tutti i danni”.

