I festeggiamenti di San Simplicio a Olbia.

Il fervore organizzativo della festa patronale di San Simplicio, in programma a Olbia dal 10 al 15 maggio, è entrato ufficialmente nel vivo. Il comitato dei festeggiamenti, presieduto da Giovanni Varrucciu, ha annunciato la ripresa della programmazione della “Festa manna de mesu maju” anche per quest’anno. In concomitanza con questo annuncio, il comitato ha lanciato ufficialmente la tradizionale questua nelle vie della città, avviando la raccolta fondi essenziale per la buona riuscita dell’evento.

Il presidente Varrucciu ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e ha fatto un appello affinché tutti contribuiscano generosamente. Questo passo iniziale segna l’avvio di una serie di attività e iniziative volte a coinvolgere la comunità olbiese nella preparazione della festa, creando un legame più stretto tra i cittadini e la celebrazione del loro patrono, San Simplicio.

