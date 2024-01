Nessuna installazione per l’antenna Vodafone a Palau.

Il Comune di Palau ha respinto la proposta di Vodafone per l’installazione di una nuova antenna telefonica in via delle Camelie. Il parere negativo dell’ufficio tecnico del Settore Urbanistica ha bloccato la richiesta della compagnia durante la conferenza di servizi asincrona, obbligatoria per legge. La Regione Sardegna, l’Arpas, la Soprintendenza e il Consorzio del parco Geominerario erano presenti alla conferenza.

Mentre l’Arpas ha dato un parere favorevole, l’ufficio tecnico comunale ha espresso un riscontro sfavorevole. Non essendoci determinazioni da parte degli altri enti, la mancanza di rilievi è stata considerata favorevole secondo le norme dello Sportello Suape. Tuttavia, dato il parere contrario dell’ufficio tecnico comunale, è stata emessa una determinazione di conclusione negativa, impedendo così l’installazione dell’antenna Vodafone.

