Incidente frontale nella galleria-cantiere per San Teodoro, ci sono tre feriti

Incidente frontale sulla 131 Dcn per San Teodoro.

Per cause in corso di accertamento, questo pomeriggio si è verificato un brutto incidente nella galleria sulla 131 Dcn per San Teodoro. Lo scontro tra un autoarticolato e un furgone è avvenuto intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, coinvolgendo tre persone.

La galleria in cui si è verificato l’incidente è a doppio senso di marcia per lavori in corso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Olbia e Siniscola, che hanno estratto i tre feriti dall’abitacolo del furgone con l’ausilio di cesoie idrauliche. Presenti anche delle ambulanze del 118, l’elisoccorso e la polizia stradale per i rilievi.

