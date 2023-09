Monte Pino, nuova denuncia del M5s. Li Gioi: “Ancora tutto tace”

La nuova denuncia sulla strada mai finita di Monte Pino.

A ormai nemmeno due mesi ai dici anni della terribile alluvione che colpì Olbia, a causa del ciclone Cleopatra, il consigliere regionale Roberto Li Gioi (M5s), è tornato a denunciare lo status quo della strada di Monte Pino.

Il consigliere ha ricordato che “il 18 novembre prossimo è una data che segna la città di Olbia” e ”saranno infatti trascorsi dieci anni dal Ciclone Cleopatra, un tragico evento che seminò distruzione e morte”. Li Gioi ha fatto sapere, inoltre, che non ci sono aggiornamenti sul termine dei lavori. Lo scorso agosto, infatti, l’assessore ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, aveva organizzato un incontro, mostrando la volontà di voler finire i lavori nel più breve tempo possibile.

All’incontro del 24 agosto Saiu aveva convocato il commissario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, e il sub commissario, Pietro Carzedda, per far sì che la vergognosa inerzia che ha caratterizzato sinora la questione potesse essere superata. In proposito, l’assessore ha sottolineato innanzitutto la necessità di un progetto e concordato, inoltre, la costituzione di uno specifico tavolo di sorveglianza sul rispetto del cronoprogramma.

A che punto è la redazione del progetto? – chiede Li Gioi – La Provincia ha finalmente prodotto il piano dettagliato richiesto dall’assessore? È stato costituito il tavolo di sorveglianza? I cittadini, presi in giro per quasi un decennio, hanno diritto di conoscere i termini entro i quali verranno realizzati gli interventi”.

Come è risaputo, senza la fine dei lavori dovuti, il tratto di strada crollato a Monte Pino resta ancora impraticabile. “I lavori di competenza dell’Anas sono quasi ultimati, mentre quelli sul tratto di competenza della Provincia ancora tutto tace -. dice Li Gioi -. Continuare a buttare la palla in tribuna – osserva il consigliere – è una grave mancanza di rispetto per chi da anni è costretto a percorrere strade alternative che allungano i tempi di percorrenza in condizioni di sicurezza non accettabili per la presenza di tratti sconnessi e tortuosi”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui