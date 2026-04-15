Santa Teresa Gallura, bando per la gestione del campo di calcio a 5

Un bando per il calcio a 5 a Santa Teresa

Il Comune di Santa Teresa Gallura lancia un bando per trovare un’associazione sportiva a cui affidare la il campo di calcio a 5. Questa iniziativa si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio sportivo territoriale, concependo l’impianto non solo come luogo dedicato alla pratica agonistica e amatoriale, ma anche come spazio fondamentale per il tempo libero, l’aggregazione sociale e la promozione del benessere psicofisico della cittadinanza.

Il soggetto che risulterà idoneo alla gestione sottoscriverà una convenzione dedicata che disciplinerà i rapporti con l’ente, includendo clausole specifiche per l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute durante la gestione delle attività. La struttura viene affidata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della scadenza del bando, con l’obiettivo primario di garantire una conduzione efficiente che rimanga priva di oneri diretti per l’amministrazione comunale, fatta eccezione per gli interventi di propria stretta competenza.

I requisiti

La partecipazione alla selezione è subordinata al possesso di requisiti rigorosi volti a garantire la massima affidabilità professionale. Risulta infatti necessaria l’assenza di precedenti provvedimenti di decadenza o revoca per gestioni pregresse di impianti comunali causati da inadempienze del gestore. Allo stesso modo, le associazioni interessate devono vantare una posizione amministrativa regolare, senza debiti pendenti verso il Comune di Santa Teresa Gallura a qualsiasi titolo, oltre a rispettare i requisiti di onorabilità previsti dalle normative vigenti in materia di anticorruzione e pubblico impiego.

La candidatura deve essere corredata da una serie di documenti obbligatori, tra cui la domanda di manifestazione di interesse e una relazione che illustri nel dettaglio la proposta gestionale secondo i criteri di valutazione stabiliti.

A completamento dell’istanza vanno presentati l’atto costitutivo, lo statuto e i documenti d’identità del legale rappresentante. Tutta la documentazione va inoltrata improrogabilmente entro le ore tredici del 15 maggio 2026, utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata dell’ente o la consegna fisica presso l’ufficio protocollo comunale. Per approfondimenti tecnici o per concordare sopralluoghi preventivi, l’ufficio sport è a disposizione dei soggetti interessati nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

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