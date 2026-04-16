Festa della Liberazione, il calendario delle celebrazioni a Olbia

L’anniversario della Liberazione a Olbia.

È prevista per il 25 aprile a Olbia la cerimonia commemorativa dedicata all’anniversario della Liberazione, promossa dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento delle associazioni combattentistiche e d’arma. L’invito alla partecipazione è stato rivolto alla cittadinanza dal sindaco Settimo Nizzi, dalla Giunta e dal Consiglio comunale, che hanno annunciato lo svolgimento dell’iniziativa come momento istituzionale di ricordo e condivisione.

LEGGI ANCHE: Festa della Liberazione sobria a Olbia per il lutto di Papa Francesco.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 10:30 in piazza Regina Margherita, punto di partenza dell’intera iniziativa. A seguire, alle 10:45, è prevista la formazione del corteo che attraverserà le vie cittadine per raggiungere il Monumento ai Caduti. Alla sfilata prenderà parte anche la banda musicale cittadina “Felicino Mibelli”, chiamata ad accompagnare il percorso con l’esecuzione musicale.

Una volta giunti al monumento, alle ore 11 si svolgerà la celebrazione della Santa Messa, momento centrale della mattinata, cui seguirà la deposizione delle corone floreali in onore dei caduti. L’iniziativa si svolgerà secondo un’impostazione istituzionale e commemorativa, con la partecipazione delle autorità e delle realtà associative coinvolte nell’organizzazione. L’intera cerimonia è stata concepita come occasione pubblica di partecipazione, aperta alla presenza dei cittadini, nel quadro delle iniziative promosse annualmente dal Comune di Olbia per la ricorrenza della Liberazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui