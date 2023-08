Santa Teresa Gallura compie 215 anni, festa di compleanno con i Tazenda

Il 12 agosto santa Teresa Gallura festeggia il compleanno

Il 12 agosto Santa Teresa Gallura festeggia il suoi 215esimo compleanno e per la grande festa ci saranno i Tazenda. Una data che è diventata simbolo. Un episodio che viaggia nella storia da 215 anni. Le bellezze della natura, il paesaggio tipico della parte più a nord dell’isola, i graniti modellati dal vento e la Corsica in lontananza, quelli c’erano già. Ma è il 12 agosto 1808 che Santa Teresa di Gallura diventa tale. La data ricorda il regio decreto emanato dal re Vittorio Emanuele I che sancì la fondazione del borgo. Ne disegnò i confini, gli diede il nome, omaggiando la moglie, la regina Maria Teresa d’Asburgo-Este.

Per rievocare la data di nascita di Santa Teresa e festeggiare lo storico 215esimo anniversario della fondazione, l’amministrazione comunale ha affidato l’organizzazione delle celebrazioni — per il secondo anno di fila — all’Accademia musicale Bernardo De Muro.

Il programma per sabato 12 agosto prevede un corteo a rievocazione storica per le vie del borgo dalle ore 20.15. Con la partecipazione del banditore, dei Tamburini e Trombettieri ProLoco di Oristano arricchito dal Corteo Storico, Gruppo folk “Lungoni” di Santa Teresa Gallura, Gruppo folk “Città di Oristano”, Associazione “Ventu d’Agliola” Santa Teresa Gallura, Le Maschere del Carnevale di Fonni “Urthos e Buttudos”, una rappresentanza del gruppo “I pescatori” a ricordo del nucleo fondante di Santa Teresa Gallura, i Cavalieri ed eventualmente i Figuranti di Santa Teresa Gallura. Il Corteo si muoverà dal Municipio alle ore 20.15 partendo da piazza Villamarina e si snoderà attraverso via Maria Teresa, piazza San Vittorio, Piazza Santa Lucia e infine giungerà in piazza Vittorio Emanuele dove il presentatore/presentatrice ci farà conoscere la storia e l’identità dei numerosi gruppi presenti.

Tra gli eventi previsti, in occasione delle celebrazioni per i 215 anni dalla fondazione, dopo l’arrivo del corteo nella piazza Vittorio Emanuele I i vari gruppi saranno invitati a esibirsi nel centro della Piazza.

Al termine delle esibizioni avrà inizio il momento clou della serata, con il concerto dei Tazenda a partire dalle ore 22. La celebre band porterà sul palco un repertorio con i brani tratti dall’ultimo album, “Antìstasis“, per poi ripercorrere la discografia pluridecennali con i più grandi successi. A chiudere i festeggiamenti si svolgerà lo spettacolo pirotecnico proposto dalla ditta Pirotecnica Fratelli Massa.

Oltre agli eventi, sarà centrale un momento che richiamerà le istituzioni. Quest’anno, infatti, alla giornata del 12 agosto sarà presente il sindaco di Bonifacio Jean-Charles Orsucci che incontrerà la sindaca di Santa Teresa, Nadia Matta, con cui verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra i due comuni affacciato sulle Bocche.

“Era il 12 agosto 1808 quando Vittorio Emanuele I attraverso un regio decreto sancì la nascita di Santa Teresa, sono passati 215 anni e noi continuiamo a celebrare questa data che coincide con la massima presenza di turisti nel nostro paese — questo il commento della sindaca Nadia Matta —, è significativo festeggiare questa ricorrenza con chi ama questo luogo e ha deciso di trascorrerci le vacanze. Conoscere la nostra origine, superando ogni divisione ideologica, è ciò che dovremmo riuscire a fare sempre, la nostra storia deve essere esclusivamente custode del nostro passato, della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Infine, non voglio ancora dire di più, è probabile che al corteo partecipino due ospiti speciali”.

