Si schianta con la Harley contro un muro, muore un 64enne

Gravissimo incidente a Santa Teresa Gallura.

Tragedia a Santa Teresa di Gallura, per un gravissimo incidente stradale. Secondo cause in corso di accertamento, un 64enne tedesco in sella ad una Harley Davidson si è schiantato contro un muro ed è deceduto. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 17.

Il tratto della strada statale 133 Bis “di Palau”, nel comune di Santa Teresa, coinvolta dal grave schianto stradale è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, all’altezza del km 5,800. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

