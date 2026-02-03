Santa Teresa in lutto per la scomparsa improvvisa di un giovane

Santa Teresa Gallura si risveglia con un lutto.

Santa Teresa Gallura si risveglia con un gravissimo lutto. Un uomo di soli 50 anni ha perso improvvisamente la vita gettando il paese nello sconforto. La notizia è circolata in poco tempo nel piccolo comune gallurese, che conosceva benissimo l’uomo, che non era originario di Santa Teresa, ma viveva da molti anni là e si era fatto diverse conoscenze.

Ricordato come un ragazzo ben voluto ed educato, lavorava da anni come cameriere. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un grande vuoto nel paese della Gallura, che è ancora incredulo per quanto è successo e anche per la giovane età dell’uomo.

