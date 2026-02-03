Lutto a Santa Teresa per la scomparsa dell’ex sindaco Fadda

Addio a Bruno Fadda.

Santa Teresa Gallura in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Gian Franco Fadda, conosciuto da tutti come Bruno. Se ne è andato all’età di 82 anni, il fu primo cittadino del paese gallurese, il quale lo ha amministrato negli anni Ottanta e Novanta. A dare l’ultimo saluto a Fadda è anche l’attuale sindaca del paese che ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del politico e la sua vicinanza alla famiglia per il lutto.

”Ricoprire il ruolo di sindaco non è mai semplice: è un compito che espone – ha dichiarato la prima cittadina Nadia Matta nella sua pagina istituzionale – che impone decisioni difficili, responsabilità continue e la capacità di farsi carico, ogni giorno, dei problemi e delle attese di un’intera comunità. È un impegno che assorbe tempo, energie e vita personale, e che segna profondamente chi lo assume. Proprio per questo, a chi sceglie di mettersi al servizio delle istituzioni locali va sempre riconosciuto il coraggio e la disponibilità ad assumersi un incarico tanto gravoso. Bruno ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio della sua comunità, sostenendo il peso e l’onore di quel ruolo. Buon viaggio Bruno”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui