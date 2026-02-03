Cambio al vertice della Polizia locale di Calangianus

Andrea Spano è il nuovo comandante della Polizia locale di Calangianus

Novità di rilievo nell’organigramma del comune di Calangianus: Andrea Spano è il nuovo comandante della Polizia locale.

Il comandante Andrea Spano ha infatti preso servizio, assumendo le redini del comando cittadino.

L’arrivo di Spano si inserisce in un’ottica di consolidamento della sicurezza e della gestione del territorio. Il nuovo comandante approda a Calangianus dopo una significativa esperienza maturata presso il Comune di Santa Teresa di Gallura, dove ha ricoperto con profitto l’incarico di Vice Comandante. Un bagaglio professionale, il suo, che garantisce competenza e una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative e operative della Gallura.

Il Sindaco Fabio Albieri, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, ha voluto sottolineare il valore della nuova nomina, evidenziando come la professionalità di Spano rappresenti una risorsa preziosa per l’intera cittadinanza. Attraverso una nota ufficiale, il primo cittadino ha rivolto al nuovo Comandante un caloroso benvenuto, augurandogli un percorso lavorativo proficuo e sereno al servizio della comunità calangianese.

Con questo insediamento, il Comune punta a garantire continuità ed efficienza nei servizi di vigilanza, controllo del traffico e tutela dell’ordine pubblico, settori chiave per la qualità della vita dei cittadini.

