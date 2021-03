L’arrivo nelle seconde case consentito solo per lavoro o necessità.

La Sardegna non sarà invasa dai possessori di seconde case in territorio sardo in fuga dalle zone rosse. In serata il presidente della regione ha firmato l’ordinanza n.9, che mette una pezza alla contraddittoria norma nazionale che permette di raggiungere le seconde case in zona bianca.

I possessori di seconde case potranno raggiungere l’isola soltanto per comprovate esigenze di salute, di lavoro, o altre necessità dimostrabili.

Resta l’obbligo di registrazione all’applicazione “Sardegna Sicura” per chi arriva in territorio regionale, e saranno severi i controlli della documentazione registrata. Tamponi obbligatori per chi non è vaccinato, e controlli rafforzati anche sulla permanenza domiciliare.

L’ordinanza avrà validità fino al 6 aprile, quindi dopo Pasqua e Pasquetta.

