Gli europei snobbano la Sardegna su Google, la Sicilia è più ricercata

Le ricerche su Google.

La Sicilia batte la Sardegna nelle ricerche su Google. Una curiosa mappa, pubblicata dalla pagina “Simboli e curiosità nel mondo”, ha messo a confronto le due isole secondo le ricerche sul motore di ricerca da parte di diversi paesi europei.

Dalla leggenda è emerso che la Sicilia è più cercata sul web, soprattutto da chi risiede nei paesi del Nord ed Est Europa. La Sardegna, invece, è meta preferita dalla Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia e la piccola San Marino. Sono in tutto 10 paesi e non sorprende se le nazionalità che hanno “googlato” di più la Sardegna sono quelle che più scelgono l’Isola per le loro vacanze.

Chi ha snobbato la Sardegna.

La maggior parte dei paesi europei hanno “snobbato” la Sardegna, ricercando maggiormente sul motore di ricerca Google l’altra isola maggiore. Nel Nord Europa tutti i paesi preferiscono la Sicilia e sono la Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Scozia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. Tra questi ci sono anche Lettonia, Estonia e Lituania.

Anche i paesi dell’Est Europa preferiscono la Sicilia, con l’eccezione di Austria e Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia e Slovacchia. Perfino nelle ricerche compiute dagli italiani ha vinto la Sicilia come numero di ricerche, stando alla mappa pubblicata nella pagina.

