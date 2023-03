Forte vento e mareggiate in Sardegna, è allerta meteo

L’allerta meteo della protezione civile.

La protezione civile della Sardegna in data odierna, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, riguardante il peggioramento del tempo in questi giorni. Dal mattino del 10 marzo 2023 e fino alle 17:59 del 11 marzo 2023, si prevedono condizioni meteo avverse che potrebbero interessare le zone costiere settentrionali e le zone di montagna.

In particolare, si prevedono forti venti fino a burrasca con raffiche locali di tempesta da ovest/nord-ovest che potrebbero interessare le coste settentrionali e le zone di montagna. Ci saranno anche mareggiate lungo le coste settentrionali esposte. La protezione civile raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti per proteggere la propria incolumità e quella delle persone a noi care. Si invitano anche a prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere i propri beni e la propria casa.

Si prevede che i fenomeni meteorologici avversi si attenueranno nella serata di sabato 11 marzo 2023, ma si consiglia comunque di seguire le comunicazioni ufficiali del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo per eventuali aggiornamenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui