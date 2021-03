Sardegna a rischio zona arancione, Salvini: “Impensabili nuove chiusure”

Le dichiarazioni del leader della Lega.

Il rischio della Sardegna di passare dalla zona bianca a quella arancione, secondo il monitoraggio dell’Iss ha scatenato subito una marea di polemiche.

Sulla questione è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini. “In Sardegna impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli tre comuni a rischio già decretati in zona rossa dalla regione:La Maddalena, Bono e Sarroch, sarebbe incomprensibile chiedere ulteriori sacrifici a tutti i sardi“, commenta Salvini.

