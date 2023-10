Secondo incontro a Olbia per il Sardinia Tourism Call2Action

Tutto pronto a Olbia per il secondo appuntamento Sardinia Tourism Call2Action. Dopo il successo del primo evento dello scorso 5 ottobre, grazie alla collaborazione con l’assessorato del Turismo della Regione, e il patrocinio di Enit e Tourism Plus. Il prossimo mercoledì 18 ottobre, Geasar propone il secondo appuntamento di questa VII° ed. del Sardinia Tourism Call2Action.

Come è andata la prima giornata

Nell’appuntamento del 5 ottobre, la MasterClass della mattina ha portato oltre 60 tra professionisti del settore turistico, startuppers, studenti, operatori innovativi e personale di enti pubblici a ragionare insieme sul futuro dello sviluppo turistico nell’orizzonte 2024-2034. I Gruppi di lavoro hanno elaborato un primo documento di sintesi preliminare che verrà perfezionato nelle tre Masterclass che seguiranno, contenente alcuni dei primari obiettivi turistici da suggerire all’Assessorato, impegnato nella costruzione del Piano Strategico.

Al pomeriggio, il Webinar trasmesso in diretta streaming su Facebook e Youtube, insieme alle attività di lancio del programma attivate sui social network, hanno raccolto quasi 400.000 “impressions” confermando, la fortissima vocazione del format di Call2Action ad essere un luogo di riflessione privilegiato, utile nei processi di generazione e circolazione di idee e nella definizione di strategie di crescita virtuose.

Sardinia Call 2 Action, conferma quindi, anche in questa edizione, la sua fortissima vocazione ad essere un format che, portando elementi di innovazione, mira a diventare un luogo di riflessione utile nei processi di generazione e circolazione di idee e nella definizione di strategie di crescita virtuose.

Il programma della seconda giornata

10.30 -12.15: MasterClass in presenza

Prima Parte: Josep Ejarque approfondirà le dinamiche del mercato Croazia, uno dei più agguerriti concorrenti sul mercato turistico del Mediterraneo;

Seconda Parte: Antonio Usai fornirà preziosi strumenti analitici e metodologici per la nostra cassetta degli attrezzi;

12.15 – 13.30: Laboratori

La Masterclass e i laboratori produrranno un documento di sintesi, utile per introdurre le tavole rotonde ed i panel del pomeriggio.

16:30 – 19:00: Webinar in diretta Youtube e Facebook

Dopo un momento introduttivo di apertura lavori riservato all’Assessore Regionale del Turismo Gianni Chessa, accanto ai protagonisti storici del Sardinia Tourism Call2Action, come Josep Ejarque, Maria Elena Rossi, Antonio Usai, Gianfranco Fancello, Gianluigi Tiddia, Robert Piattelli, Lucio Murru, si affiancheranno:

Natale Ditel, Segretario Generale Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP)

Bachisio Bandinu, Antropologo e scrittore;

Antonella Fancello, Consulente FormezPA, AICA, UNISS;

Ciriaco Offeddu, International Manager ed Editorialista;

Ninni Grimaldi, Project Manager Sardegna Ricerche;

Daniela Falconi, Amministratrice Fattorie Gennargentu;

Pier Luigi Rubattu, giornalista La Nuova Sardegna;

Fabio Viola, Creative Director;

