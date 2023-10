Un meteorite in Sardegna, gli esperti chiedono di cercarlo

Domenica 8 ottobre un meteorite è precipitato sulla Sardegna, gli esperti dicono dove cercarlo ma chiedono di non toccarlo. “Fra i fireball progenitori di meteoriti triangolati dalla rete Prisma, ne mancava uno insulare – spiegano dall’Istituto nazionale di astrofisica -. Con l’evento dell’8 ottobre 2023 delle 21:53:30 UT (23:53:30 ora locale), questa lacuna è stata colmata e l’isola fortunata è stata la Sardegna“.

Secondo la ricostruzione e i calcoli degli esperti “è stata stimata una massa finale di 160 ± 60 g, pari a una meteorite del diametro di circa 4-5 cm“. Dall’Inaf rivelano dove dovrebbero essere i resti extraterrestri. “La posizione del punto iniziale della fase di volo buio, si colloca alle coordinate geografiche Lat. 39,524704° N, Long. 9,381684° E. Questa posizione cade nella periferia del centro abitato di Armungia, paesino di 400 abitanti posto a 65 km da Cagliari”.

La zona dove cercarlo

“Il risultato dei calcoli fatti dal team di Prisma ci dice che lo strewn field è di forma allungata e si trova a circa 1,1 km a nord-ovest del centro di Armungia – spiegano -. La zona è impervia e ricca di boschi, ma grazie all’alta inclinazione della traiettoria lo strewn field per meteoriti con una massa nel range 50-200 g è lungo solo 800 m e largo ± 200 m, per una superficie totale di 320.000 m². Vicino ad Armungia si trovano le meteoriti leggere da 50 g (Lat. 39,5246° N; Long. 9,3683° E), mentre all’estremità opposta si trovano le meteoriti più massicce, quelle da 200 g (Lat. 39,5308° N; Long. 9,3643°).

“Se vi capita di passare nei boschi intorno ad Armungia, date un’occhiata al suolo alla ricerca di sassi di colore molto scuro, opachi e di qualche centimetro di diametro: potrebbe essere la meteorite. In questo caso non toccate niente, fate una foto con lo smartphone, prendete nota delle coordinate Gps e inviate il tutto via email al Project Office di Prisma (prisma_po@inaf.it). I nostri esperti vi risponderanno il prima possibile per dirvi se si tratta di una meteorite e come raccoglierla nel modo più corretto. In alternativa, potete chiamare direttamente il Coordinatore Nazionale di Prisma, Daniele Gardiol dell’Inaf-Osservatorio di Astrofisica di Torino al numero 349 197 7591“.

[foto: Prisma/INAF]

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui