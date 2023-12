Solidarietà sotto l’albero a Olbia, torna la giornata delle “Scatole di Natale”

In piazza Martiri di Nassirya a Olbia le “Scatole di Natale”

Anche quest’anno il Comitato “Scatole di Natale” di Olbia ha organizzato per il prossimo 15 dicembre 2023 una giornata di solidarietà. L’evento nasce per regalare un momento di gioia a chi ha, davvero, più bisogno di una carezza o di un pensiero gentile. .

Dove e quando

Il 15 dicembre, presso la Piazza Nassirya, di Olbia, sarà, quindi, possibile, donare, con un piccolo gesto, la propria “Scatola“. Chi volesse dare il proprio sostegno potrà farlo lasciando la sua “Scatola di NATALE” (preparata a casa) ai volontari che saranno presenti per tutta la giornata del 15 dicembre dalle 9 alle 18 in piazza Martiri di Nassirya. Ci saranno ad aspettare i bimbi tante piccole sorprese e simpatiche Mascotte. Le istruzioni per la preparazione della scatola le trovate sulla pagina facebook scatole di natale, è semplicissimo.

“No giocattoli, no vestiti: solo scatole di Natale. Ovviamente tutti possono preparare anche più di una scatola, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di quanto siano bambini fortunati. Il gesto costa pochissimo – spiegano gli organizzatori -. Il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa! Facciamo una cosa bella da ricordare e aiutiamo chi vive un momento di difficoltà a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po’ più leggero”.

Le associazioni coinvolte

“Le scatole raccolte verranno poi regalate alle varie associazioni solidali aderenti all’iniziativa e presenti sul territorio, quest’anno, in particolare: Libere Energie, Pollicino, Centro aiuto alla vita, La Cittadella della carità – Caritas Olbia. Si chiede di specificare con precisione all’ esterno della scatola il destinatario finale in modo da velocizzare lo smistamento e la consegna. Durante la giornata saranno presenti vari personaggi amati dai bambini, i quali si presteranno per un foto e per trascorrere momenti di gioco con tutti i presenti, oltre a varie attività legate al mondo dei più piccoli come il truccabimbi. Grazie di cuore a tutti”.

