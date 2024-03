Schianto sulla Sassari-Olbia, un morto e tre feriti tra Monti e Berchidda

L’incidente sulla strada Sassari-Olbia.

Grave incidente, questa mattina, intorno alle 8, lungo la strada Sassari-Olbia. Per cause in fase di accertamento, un Land Rover avrebbe tamponato una Lancia Y nel tratto compreso tra Monti e Berchidda, in direzione Sassari.

Sul posto, al chilometro 53 della strada statale 729, è intervenuto il personale sanitario del 118 Areus, che ha fornito le prime cure ai 4 feriti. Uno di questi, trasportato in elisoccorso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, è morto.

Presente anche la polizia stradale per i rilievi di legge, l’Anas e i vigili del fuoco del comando provinciale che ha collaborato col personale del 118 e sta provvedendo a bonificare l’area dopo aver messo in sicurezza le vetture.

