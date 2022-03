Condannato un uomo per uno scippo a Olbia.

Aveva tentato invano di difendersi dallo scippo della sua borsetta, appoggiata nel sedile del passeggero, da parte di un rapinatore a bordo di un motorino. Ora la vittima, una 65enne di Olbia, ha ottenuto finalmente giustizia, poiché l’autore del furto è stato condannato a 4 anni di reclusione con rito abbreviato.

L’imputato, A. C., 35 anni, originario di Sassari e noto alle forze dell’ordine, è stato giudicato per una serie di reati contestati, oltre allo scippo. L’uomo, sottoposto a misura cautelare in carcere, aveva rubato anche il mezzo e posto resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto era accaduto in via Vittorio Veneto nell’estate del 2021. Un testimone, che aveva assistito la scena, aveva chiamato i carabinieri di Olbia che già presidiavano in zona. L’uomo, grazie ad un identikit accurato, è stato così intercettato e bloccato dopo un lungo inseguimento. A poca distanza dall’imputato è stato trovato lo scooter rubato e l’abbigliamento che indossava al momento del fatto.