Crescono i contagi da coronavirus in Sardegna.

Sono tutt’altro che confortanti i dati sui nuovi casi di coronavirus in Sardegna. Come riporta la fondazione Gimbe, nell’isola crescono gli attualmente positivi per 100mila abitanti e la percentuale sulla variazione è significativa. Dati negativi anche sui posti letto in area medica occupati da pazienti Covid, mentre va meglio in terapia intensiva.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 16 al 22 marzo sono 1.828 e la variazione percentuale dei nuovi casi segna un +17,2%. La percentuale di posti letto occupati da pazienti covid in area medica sale al 20,6%, mentre in terapia intensiva scende al 9,3%.

La situazione in Italia.

Il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe rileva nella settimana 16-22 marzo 2022, rispetto alla precedente, un ulteriore aumento di nuovi casi (502.773 rispetto ai 379.792) e una lieve diminuzione dei decessi (924 rispetto ai 976). In aumento anche i casi attualmente positivi (1.200.607 rispetto ad 1.036.124), le persone in isolamento domiciliare (1.191.183 rispetto ad 1.027.149), i ricoveri con sintomi (8.969 rispetto a 8.473); in calo le terapie intensive (455 rispetto a 502). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 924 (-5,3%), di cui 83 riferiti a periodi precedenti; Terapia intensiva: -47 (-9,4%); Ricoverati con sintomi: +496 (+5,9%); Isolamento domiciliare: +164.034 (+16%); Nuovi casi: 502.773 (+32,4%) e casi attualmente positivi: +164.483 (+15,9%).